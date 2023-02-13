В Перми снесут аварийный дом напротив парка Горького

Фото: 2ГИС

Собственник трехэтажки в центре Перми по улице Краснова, 16 намерен снести дом. После согласования с властями он приступит к работам.

Как отметили в Министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, дом был признан аварийным несколько лет назад и уже расселен. Объектом культурного наследия он не является.

На освободившемся участке проведут реновацию и построят новый объект.

Ранее мы сообщали, что в микрорайоне Красные казармы избавляются от исторических зданий, которые были построены в начале ХХ века.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65