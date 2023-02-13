В Перми стартовал Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»

Фото: Отдел информации и массовых коммуникаций ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Начался прием заявок на ХХII Конкурс социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Удмуртии и Башкортостане. Грантовый фонд в 2023 году составит 32,4 миллиона рублей. Заявки принимаются в трех традиционных номинациях: «Духовность и культура», «Экология» и «Спорт».

Впервые Конкурс социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» прошел в 2002 году в Пермском крае. Позже опыт региона переняли и другие территории присутствия Компании в России и за ее пределами. В 2019 году к Конкурсу присоединился первый зарубежный регион – Румыния.

Всего за время существования Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» рассмотрено более 34 000 проектов, из них стали лауреатами и были реализованы свыше 7000 проектов.

- Фундамент взаимоотношений ЛУКОЙЛа и общества – вместе строить и создавать, вместе радоваться победам! И на протяжении многих лет Конкурс социальных и культурных проектов показывает свою эффективность. Это проверенный инструмент развития наших территорий через созидание самих жителей, – отметил Представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Олег Третьяков.

Принять участие в Конкурсе социальных и культурных проектов могут некоммерческие организации любой формы собственности (общественные, государственные, муниципальные), зарегистрированные в Пермском крае, Удмуртии или Башкортостане, а также органы местного самоуправления.