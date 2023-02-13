В Прикамье ищут мужчину, который вышел из автобуса на трассе и пропал

Фото: поисковый отрад «Регион 59»

Без вести исчез 43-летний Денис Воложанинов из Краснокамска. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59».

Местонахождение мужчины неизвестно с 4 февраля. В тот день он вышел из автобуса на трассе М7 на отвороте в деревню Верхнее Гуляево. После этого его больше никто не видел.

Волонтеры назвали приметы пропавшего. Его рост 175 сантиметров, телосложение плотное, глаза серые. Мужчина имеет нарушения речи, заикается и хромает на одну ногу.

Всех, кому что-то известно о Денисе Воложанинове, просят звонить по телефонам 02, 102, +7(342)241-36-40, 8-912-880-41-60 или 8-963-014-14-13.

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