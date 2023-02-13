В Пермском крае за неделю произошло 279 ДТП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Краевая Госавтоинспекция подвела итоги недели с 6 по 12 февраля. За это время на дорогах Пермского края зарегистрировали 279 ДТП. В них пострадали 22 человека, в том числе один несовершеннолетний.

Также за неделю пресекли 22 013 нарушений: 141 водитель был пьян за рулем, 205 — не имели водительское удостоверение, 193 — неправильно перевозили детей, 243 — выехали на встречку, 655 — не уступили пешеходам. Еще 661 нарушение связано с тонировкой стекол.

Кроме того, в числе нарушителей ПДД 97 водителей автобусов и 1065 пешеходов.

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