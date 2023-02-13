Сбер обучил директоров пермских школ Системному мышлению

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В Перми прошел очередной модуль образовательной программы для директоров 30 пермских школ, организатором которой выступил Сбербанк по инициативе МАО ДПО «Центр развития системы образования».

Новый модуль – тренинг «Системное мышление» был направлен на развитие у участников стратегического и системного мышления, освоение инструментов, которые помогают выявлять причинно-следственные связи и принимать решения, которые предупреждают повторные появления проблемы.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Образование является одной из ценностей Сбера, а наши специалисты на сегодняшний день являются хранителями уникальных компетенций как в части управленческих, так и в части мягких навыков. Это позволяет нам выступать экспертами в подготовке и представителей бизнеса, и представителей региональных властей. Мы рады, что через обучение директоров школ вносим свой вклад в развитие системы образования Пермского края. В дальнейшем мы планируем подобное обучение для руководителей детских дошкольных учреждений Прикамья»

Обучение, продлится до апреля 2023, проводится в очно-заочном формате. Участники проходят обучающие модули и тренинги, во время которых получают опыт решения нестандартных задач в стрессовых условиях, разбирают инструменты развития и составляют индивидуальный план своего развития на год, а также изучают инструменты работы с информацией, техники, повышающие эффективность коммуникации и активного слушания, учатся проводить презентации и проявлять эмпатию.