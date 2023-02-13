В Прикамье растет популярность онлайн-кредитования для малого бизнеса от Сбербанка

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В 2022 году доля онлайн-выдач кредитов малому бизнесу на территории присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка* выросла с 58,6% до 81,7%. Лидерами по доле онлайн-выдач кредитов в общей структуре кредитования малого бизнеса стали республики Мордовия и Марий Эл, Кировская и Владимирская области. Средний чек онлайн-кредита на любую цель без подтверждения целевого использования увеличился с 1 млн до 1,1 млн рублей, при этом максимально возможная сумма такого кредита достигает 5 млн. рублей.

В Прикамье более 82% всех кредитов предприниматели оформили онлайн. Общий объем онлайн-кредитования малого бизнеса в республике составил более 3,5 млрд рублей.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Сбер работает над совершенствованием клиентского сервиса и услуг для всех сегментов корпоративных клиентов, в том числе для малого бизнеса. Например, онлайн-кредит можно оформить на любую цель без подтверждения целевого использования. Перечень предодобренных кредитных продуктов банка конкретному клиенту на различные цели, в том числе кредит на любые цели без подтверждения целевого использования, клиент может увидеть в личном кабинете приложения Сбербанк Бизнес Онлайн. Срок действия предложенного кредитного потенциала составляет 30 календарных дней. В ближайшей перспективе планируется доработка по автоматическому пересчету кредитного потенциала с периодичностью 1 раз в месяц. Заявка на кредитование подается дистанционной в любое удобное для клиента время, посещать офис банка необязательно. Подписание оферты с одобренными условиями по кредиту после ознакомления можно осуществить также электронной подписью без посещения офиса».