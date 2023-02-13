Пермский край занял 47 место в рейтинге российских регионов по качеству жизни

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По итогам 2022 года Пермский край с 50,3 баллами занял 47 место в рейтинге регионов России по качеству жизни. Это следует из результатов исследования РИА Новости.

Для сравнения, в 2021 году Пермский край набрал 47 баллов и расположился на 49 месте.

В топ-5 вошли Москва, Санкт-Петербург, Моковская область, Республина Татарстан и Краснодарский край. По сравнению с прошлогодними итогами лидеры не поменялись.

Замыкают рейтинг Республика Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Республика Ингушетия и Республика Тыва.

Рейтинг был составлен на основе анализа 67 показателей. В частности сравнивали уровень доходов населения, жилищные условия, безопасность проживания, демографическую ситуацию, экологические условия, здоровье населения, уровень образования и другое.

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