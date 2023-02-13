Фото: Волейбольный клуб «Кама» Пермский край / Владимир Горшков

Пермская «Кама» успешно стартовала в финальной части чемпионата России по волейболу среди команд высшей лиги. Пермяки вступили в борьбу за 9-16-е места.

Первые два матча финальной части «Кама» провела в домашних стенах. Соперником пермских волейболистов стала «Искра» из Одинцово, выступавшая на этапе регулярного чемпионата в зоне «Запад».

В первом матче «Кама» обыграла «Искру» со счетом 3:2 (25:20, 23:25, 22:25, 25:14, 15:10), во втором - 3:0 (25:15, 25:21, 25:21).

По словам главного тренера ВК «Кама» Владимира Викулова, в первом матче его подопечные дали слабину и проиграли две партии, затем вернулись в игру и заслуженно победили.

«В повторном матче контролировали игру, у нас «полетели» подачи. Очень много было «эйсов» (выход мяча из игры на площадке соперника. - Авт.), нам удалось отодвинуть игру от сетки – «Искре» даже пришлось поменять своего связующего», - сообщил в отличном расположении духа от одержанных побед Владимир Викулов.

В этих матчах в составе ВК «Кама» выступали: Устинцев, Щур, Лоскутов, Буланов, Гладков, Зверев, Кудряшов, Ворончихин, Бабин, Устинов, Шайхатаров, Садаков, Фотин, Дубровин (К), Жижикин.

«Искра» на матчи в Пермь приехала в усеченном составе из 10 игроков.

Следующие матчи «Кама» проведет 17 и 18 февраля в Санкт-Петербурге против местного «Автомобилиста». Пермяки в турнирной таблице розыгрыша сейчас занимают 11-е место.

Календарь матчей «Камы»:

25 и 26 февраля – дома с МГТУ (Москва)

4 и 5 марта – дома с ВК «Грозный»

18 и 19 марта – в гостях с «Искрой»

25 и 26 марта – дома с «Автомобилистом»

1 и 2 апреля – в гостях с МГТУ

7 и 8 марта – в гостях с ВК «Грозный»

(0+)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Кама» в двух заключительных матчах обыграла «Магнитку»

Двух побед пермские волейболисты добились на домашней арене (Подробнее…)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru