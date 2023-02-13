В Перми готовятся к строительству двухуровневых развязок по улице Чкалова

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми проведут проектные изыскания по реконструкции улицы Чкалова на участке от Куйбышева до Героев Хасана. Об этом сообщает Business class со ссылкой на горадминистрацию.

Работы предусмотрены муниципальной программой по развитию автомобильных дорог. Выполнят их в период с 1 июня по 31 декабря этого года. На эти цели выделен 51 млн рублей.

На данном участке пересечения с Комсомольским проспектом, а также улицами Куйбышева и Героев Хасана сделают двухуровневыми. До конца года планируется разработать проектную документацию, которая получит положительное заключение госэкспертизы.

Двухуровневые развязки на улице Чкалова нужны из-за большой загруженности в час пик.

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