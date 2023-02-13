Фото: Яндекс Пробки.

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 13 февраля 2023 года к 08:00 заторы в 8-9 баллов отмечаются в Мотовилихе: на ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Фокинской, на ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Московской, на ул. Грибоедова от пр. Октябрят до ул. Уинской, на ул. Соликамской от ТД «Строительный двор» до ТЦ «Дома Дом», на ул. Кирпичной от ул. Гашкова до ул. Соликамской.

Пробки в 5-6 баллов сейчас есть на ул. Попова в районе эспланады, а также при движении от ул. Пушкина к Коммунальному мосту.

Затруднения в движении наблюдаются: на ул. Стахановской от ул. Баумана до ш. Космонавтов, перекрестке ул. Чкалова и ул. Куйбышева, на ул. Островского от ул. Екатерининской до ул. Пушкина. Большое скопление транспорта в районе ДКЖ.

ДТП зафиксированы при выезде с пл. Восстания на ул. Славянова в районе ТД «Гидромет», а также на перекрестке ул. Мостовой и ул. Фокинской, на ул. Фокинской в среднем ряду при выезде на ш. Космонавтов, на кольце при выезде с ул. Куфонина на ул. Строителей.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» к 08:00 оценивает в 5 балла. Следите за затруднениями в движении в онлайн-режиме.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС больших затруднений в движении нет.

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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