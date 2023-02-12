Прокуратура Соликамска начала проверку по факту сгоревшего автобуса

Фото: МЧС по Пермскому краю

По сообщению прокуратуры Пермского края, днем 12 февраля 2023 года на перекрестке улиц Черняховского и Всеобуча в Соликамске произошло возгорание автобуса маршрута №21, принадлежащего индивидуальному предпринимателю.

Благодаря слаженным действиям пассажиров автобуса, его водителя и кондуктора удалось избежать травм, никто не пострадал.

Соликамская городская прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом, произошедшем сегодня на маршруте городского общественного транспорта. По предварительной информации, ситуация возникла из-за неисправности агрегатов транспортного средства.

В настоящее время возбуждена прокурорская проверка, будет дана правовая оценку действиям ответственных лиц по соблюдению безопасности дорожного движения, выпуску на линию исправных автотранспортных средств.

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