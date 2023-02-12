Фото: Единая лига ВТБ / vtb-league.com

Довольно неожиданное поражение потерпела пермская «Парма» в Красноярске от местного «Енисея». Казалось, набравшие ход пермяки продолжат свою победную серию на втором этапе Единой лиги ВТБ.

Остается констатировать, что «Парма» в этом сезоне показывает довольно непредсказуемые результаты и не радует своих поклонников стабильностью.

Вот и игру в Красноярске пермские баскетболисты начали довольно лихо, поведя в счете после первой четверти 27:21. К большому перерыву еще оставалась надежда на благоприятный исход матча для «Пармы», которая сохранила лидерство – 44:39.

Провал пермяков ждал в третьей четверти, когда хозяева не только сравняли счет, но ивышли вперед. Победный настрой «Енисей» сохранил до конца матча и победил - 81:76 (21:27, 18:17, 18:13, 24:19).

После матча главный тренер БК «Парма-Пари» Евгений Пашутин отметил заслуженную победу соперника. В этой встрече его подопечным пришлось противостоять физически крепкой команде, которая очень уверенно себя чувствовала под своим щитом. Наставник пермяков также посетовал на слабую реализацию трехочковых бросков его подопечными.

Лидерами в сотавах своих команд стали: «Енисей» - Томпсон (17 очков + 12 подборов), Гудумак (15), Уорнер (13 + 7 подборов + 7 передач); «Парма» - Роберсон (23), Диме (14), Онгвае (12).

Свой следующий матч «Парма» проведет 26 февраля в Перми против «Автодора» (0+).

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