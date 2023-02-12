Пермяк за «скрученный» пробег автомобиля получил с продавца более 2,5 млн рублей

Решение суда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эта история произошла почти два года назад, когда житель Перми в мае 2021 года купил автомобиль Renault Koleos у индивидуального предпринимателя.

Пермяк заплатил за иномарку 904 900 рублей, из которых 474 900 рублей – с помощью взятого кредита.

Через некоторое время счастливый обладатель «Рено» обратил внимание на то, что ему продали автомобиль со «скрученным» пробегом. Он обратился к продавцу с претензией, в которой попросил его вернуть уплаченные за автомобиль деньги. Частный автодилер оставил эту просьбу без внимания, равно как и следующую поданную через четыре месяца.

Пермяк решил искать правду в суде. Он заказал экспертное исследование автомобиля в специализированной компании, которой удалось выяснить, что факт «скрутки» пробега действительно есть. На дату осмотра иномарки с технической точки зрения, его пробег должен составлять не менее 216 000 км, в объявлении же о продаже было указано 76 000 км.

Как сообщили в Пермском краевом суде, так как нашло подтверждение обстоятельство предоставления покупателю недостоверной информации о фактическом пробеге автомобиля в сторону его уменьшения, суд удовлетворил исковые требования истца.

Теперь внимательно читайте, что решил Свердловский районный суд Перми! Суд постановил взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу покупателя денежные средства в размере 904 900 рублей, неустойку – 700 000 рублей, убытки (уплаченные проценты по кредиту) – 111 230,51 рублей, компенсацию морального вреда – 8 000 рублей и штраф – 86 2065,25 рублей. Всего – 2 586 195,76 рублей!

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда 31 января 2023 года оставила решение первой инстанции без изменения.

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