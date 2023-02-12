Фото: ЖФК "Звезда-2005" Пермь

Пермская женская футбольная команда «Звезда-2005» в турецкой Аланье продолжает подготовку к чемпионату России среди команд Суперлиги сезона 2023 года.

В его рамках футболистки из Перми провели контрольный матч с московским ЖФК «Динамо». Столичные клуб в этом сезоне будет дебютировать в элитном женском дивизионе России. Первая в истрии протвостояний этих команд встреча завершилась со счетом 1:1 (1:1).

«Бело-голубые» первыми открыли счет на 6-й минуте встречи, отличилась Шестернева. Ответный гол «Звезда-2055» провела после точного удара Курочкиной через 9 минут.

По словам Олеси Курочкиной, игра получилась быстрая, обе команды играли в атакующий футбол, для победы не хватило точной реализации моментов.

«Мы сыграли первую полноценную игру после длительной паузы с достойным и интересным соперником. Было много положительного в командных и групповых взаимодействиях. В таких играх видны недостатки, над которыми мы будем работать. К сожалению, нам не удалось реализовать созданные моменты, подвело индивидуальное мастерство», - рассказала клубной прессе-службе главный тренер «Звезды-2005» Елена Суслова.

В стартовом составе «звездочек» на поле вышли: Широкова, Акимова, Шведова, Еремеева, Марчик, Шишкина, Белая, Нургалиева, Жукова, Сегейчик и Курочкина.

Учебно-тренировочный сбор «Звезды-2005» в Турции продлится до 20 февраля.

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