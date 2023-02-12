Туристка из Кунгура требует 300 тысяч рублей с властей Сочи

Вечер в Сочи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прогулка по ночному Сочи для туристки из Пермского края завершилась падением с обрыва. Как поясняет портал «БЛОКНОТ СОЧИ», женщина шла по дороге, где велись дорожные работы, и отступила в сторону от двигавшегося ей на встречу автомобиля.

Жительница Кунгура утверждает, что причиной ее падения стало отсутствие ограждений и предупреждающих знаков о проводимых работах.

Вернувшись домой, она обратилась городской суд с иском к сочинским властям на сумму 300 тысяч рублей. Так женщина оценила причиненные ей телесные повреждения и испытанные нравственные переживания.

Рассматривать дело жительницы Кунгура суд начнет 22 февраля 2023 года.

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