Туристка из Кунгура требует 300 тысяч рублей с властей Сочи

Вечер в Сочи.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Прогулка по ночному Сочи для туристки из Пермского края завершилась падением с обрыва. Как поясняет портал «БЛОКНОТ СОЧИ», женщина шла по дороге, где велись дорожные работы, и отступила в сторону от двигавшегося ей на встречу автомобиля.
Жительница Кунгура утверждает, что причиной ее падения стало отсутствие ограждений и предупреждающих знаков о проводимых работах.
Вернувшись домой, она обратилась городской суд с иском к сочинским властям на сумму 300 тысяч рублей. Так женщина оценила причиненные ей телесные повреждения и испытанные нравственные переживания.
Рассматривать дело жительницы Кунгура суд начнет 22 февраля 2023 года.
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