Фото: МЧС по Пермскому краю.

В социальных сетях днем 12 февраля появилась информация о пылающем на обочине проезжей части рейсовом автобусом.

Как удалось выяснить, пожар произошел в Соликамске. Очевидцы утверждают, что речь идет о «пазике» городского маршрута №21 сообщением «Соликамскбумпром - СМЗ».

За выяснением официальной информации мы обратились в МЧС по Пермскому краю. В ведомстве сообщили, что пожар в автобусе произошел около 13:00. Сообщение о загорании поступило в 13:16. На этот момент в салоне «пазика» находились 15 человек, включая водителя и кондуктора.

Уже через несколько минут на место происшествия прибыли пожарные подразделения в составе 8 человек на двух машинах. Пожар удалось полностью ликвидировать за восемь минут в 13:30.

«Автобус горел по всей площади. Из него до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 15 человек, в том числе 4 ребенка. Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются», - сообщили в МЧС.

Судя по предоставленному фото, автобус восстановлению не подлежит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Чайковском пожарные спасли из горящей многоэтажки 9 человек

Разбушевавшийся пожар тушили сразу 23 огнеборца (Подробнее…)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru