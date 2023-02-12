В селе Кояново простились с командиром мотострелковой роты

Фото: Халиль Алапанов / ВКонтакте

О гибели военнослужащего в бою 25 января 2023 года на территории ЛНР на своей странице во «ВКонтакте» 10 февраля сообщил глава Бардымского округа Халиль Алапанов.

Старший лейтенант Алексей Алапанов был призван на военную службу по частичной мобилизации 12 октября 2022 года, после чего его направили в учебный центр Тюмени. С декабря 2022 года в качестве командира взвода мотострелковой роты он принимал участие в военной операции на Украине.

Ранее Алексей Гаптрафикович Алапанов проходил военную службу в ВС РФ с 1999 по 2000 годы.

«Лёша с детства был всегда скромным, интеллигентным, порядочным, воспитанным, приветливым, добрым и просто хорошим человеком, мы, его одноклассники, запомним его таким и никогда не забудем, урыны ож,махта булсын... Добрый, отзывчивый, всегда был готов прийти на помощь! Мы тебя всегда будем помнить наш Герой…», - пишут в соцсетях об Алексее Алапанове его друзья и близкие люди.

Похороны старшего лейтенанта Алексея Алапанова прошли в селе Кояново 11 февраля.

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