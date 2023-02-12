На пермском мини-рынке «Гача» нашли более 15 тыс. контрафактных табачных пачек

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Пермяк 1980 года рождения устроил склад для хранения контрафактной табачной продукции в гаражном боксе на территории мини-рынке «Гача».

Деятельность по сбыту поддельной продукции пресекли сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу. Был установлен факт незаконного оборота табака в особо крупных размерах.

На части товаров были наклеены федеральные специальные марки РФ с признаками подделки, на другой - специальные марки вообще отсутствовали. Всего в ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли более 15 тысяч табачных пачек на сумму более 1 млн рублей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю пояснили, подозреваемому в сбыте контрафактного табака была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.

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