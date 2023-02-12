Фото: Правительство Пермского края.

Подписание концессионного соглашения состоялось 11 февраля. Строительство многофункциональной спортивная арены планируется завершить во второй половине 2026 года. Срок возведения объекта составит 3 года 4 месяца.

Многофункциональная спортивная арены будет находиться в Перми на ул. Локомотивной между улицами Барамзиной и 2-й Шоссейной. Арена рассчитана на 10,5 зрителей. В ней планируется проведение баскетбольных и хоккейных матчей, соревнований по фигурному катанию. Арена также предполагает размещение большого тренировочного центра.

При подписании соглашения губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, новая многофункциональная спортивная арена в Перми является для региона флагманским проектом, с его появлением будет возможность проводить соревнования любого уровня».

Напомним, сейчас в Перми полным ходом идет строительство многофункционального спортивного комплекса «Энергия» на ул. Советской. Его сдача в эксплуатацию намечена на конец 2023 года.

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