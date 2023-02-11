Пермские боги временно переедут в Кремль. Нижегородский

Уникальная коллекция пермской деревянной скульптуры Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

23 февраля в Нижегородском государственном художественном музее откроется выставка «Пермские боги», где будет представлена коллекция деревянной скульптуры из фондов Пермской галереи. Экспозиция, которая откроется в Нижегородском Кремле, будет посвящена 300-летию Перми.

- Уникальная коллекция храмовой деревянной скульптуры - одна из визитных карточек Пермского края, - напомнили в галерее. - Часть коллекции уже участвовала в выставочных проектах в Москве, Санкт-Петербурге, Лионе, Владивостоке, Омске, Хабаровске, но выставочный проект в Нижнем Новгороде станет самым крупной выездной выставкой в истории Пермской галереи.

По словам директора Пермской галереи Юлии Тавризян, нижегородцы увидят 74 экспоната XVII-начала XX веков.