Пермский хоккейный клуб «Молот» победил на выезде

Фото: Хоккейный клуб "Горняк-УГМК"

В регулярном чемпионате ВХЛ пермский хоккейный клуб «Молот» начал выездную серию игр встречей с прямым конкурентом за попадание в плей-офф – клубом «Горняк-УГМК». Матч состоялся в субботу, 11 февраля.

На пятой минуте первого периода «Молот» оказался в большинстве и тут же открыл счет. Шайбу забил Владислав Ушенин, который спустя три минуты увеличил разрыв в счете. Еще один гол, уже в третьем периоде, забил Егор Манин. Итоговый счет матча 3:2 в пользу пермяков.

Впереди у «молотобойцев» игры с курганским «Зауралье», «Челметом» и «Южным Уралом».