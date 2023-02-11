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НовостиПроисшествия11 февраля 2023 11:46

В Пермском крае за пьяную езду у водителя забрали автомобиль

Ранее он уже был судим
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Василий Вахрин

47-летний житель Березников в декабре 2022 года был задержан сотрудниками полиции - он вел свой автомобиль "Лада Самара" по улице Мамина-Сибиряка, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Более того, выяснилось, что в ноябре 2020 года он уже был судим за совершение в состоянии опьянения преступления, сообщили в Госавтоинспекции Березников.

Березниковский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок один год с удержанием ежемесячно 10 процентов из заработной платы в доход государства. А также лишил водительских правна срок 3 года 3 месяца.

Принадлежащий мужчине автомобиль "Лада Самара" был конфискован в доход государства.