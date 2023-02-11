Пермский лыжник завоевал «золото» на первенстве страны

Фото: Федеральный центр подготовки спортивного резерва

Молодежное первенство России по лыжным гонкам проходит в эти дни в Тюменской области. Пермский лыжник Савелий Коростелев стал призером Первенства.

- Он не оставил шансов соперникам на дистанции 10 километров свободным стилем, - рассказали в Министерство физической культуры и спорта Пермского края. – А днем ранее Савелий Коростелев завоевал серебряную медаль в спринте классическим стилем.

В воскресенье, 12 февраля, турнир завершится масс-стартами классическим стилем на 20 километров.

Савелий Коростелев родом из известной в Пермском крае лыжной династии. Его бабушка и дедушка, Алевтина и Сергей Мориловы – тренеры по лыжным гонкам. А мама, Наталья Коростелева, и дядя, Николай Морилов, - призеры Олимпийских игр.

Сам Савелий в свои 19 лет тоже уже известный лыжник. В ноябре минувшего года он завоевал «золото» на втором этапе Кубка России, обойдя трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.