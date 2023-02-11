Десантника-гвардейца из Пермского края наградили Орденом Мужества

Фото: Анна Батагова

22-летний десантник Виктор Могильников из Чердыни за смелость и решительность при выполнении боевой задачи награжден Орденом Мужества. Об этом сообщила глава Чердынского городского округа Анна Батагова.

- Вместе с военным комиссаром Василием Клепиковым вручила государственную награду - Орден Мужества – маме нашего земляка Виктора Могильников, гвардии рядового Вооруженных Сил РФ, десантника, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, - рассказала Анна Батагова. - Эту высокую награду Низкий поклон родителям за воспитание патриота! Мы никогда не забудем имена Героев, отдавших свои жизни в борьбе с нацизмом! Вечная слава и память!

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