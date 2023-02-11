Житель Прикамья ответит за покупки по чужой карте

. Фото: Василий Вахрин

«Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек». В современных реалиях эту строку из песни «Наутилуса-Помпилиуса» следует читать так: «Опасайся за свою карту». В прошлом году 64-летний житель Осы распивал спиртные напитки на улице вместе со своим знакомым, ранее неоднократно судимым.

Перед уходом домой осинец выронил из кармана свою банковскую карту. А позже обнаружил, что со счета списаны все деньги, которые на ней находились - около 5 тысяч рублей.

Как оказалось, знакомый подобрал лежавшую на земле карточку, но не вернул ее хозяину, а пошел с ней в магазин. Так как при покупках до 1000 рублей не надо вводить пин-код, мужчина совершил несколько покупок по карте, приобретая алкоголь и продукты,- до тех пор, пока деньги не закончились.

Полицейские обнаружили вора и задержали его. Все похищенное он возместил. Дело о краже направлено в суд.