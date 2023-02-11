Музей советского быта просит пермяков поделиться старыми вещами

Фото: Музей советского быта

У вас остались старые школьные дневники или тетради советских времен, стенгазеты или грамоты, бижутерия или сувениры? Все, что напоминает о той эпохе, готов принять Музей советского быта (Пермь, улица Циолковского, 9).

- Мы с благодарностью возьмем все не глядя: одежда, фотографии, рабочий и музыкальные инструменты, пуговицы, игрушки, сувениры, билеты, значки, канцтовары, бижутерия, косметика, техника, обувь, школьные дневники, тетради (чем больше красных записей, тем интересней), песенники-анкетки, свадебные плакаты, школьные стенгазеты, талоны, документы, грамоты, - рассказали в музее.- Возможно, даже у кого-то сохранились продукты того времени. Причем, может, даже отдельные детали, части от всего этого, или упаковка. Материальная ценность не важна, гораздо важнее сохранить историю.