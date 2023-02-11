В Перми пройдет масленичный фестиваль «Вокруг да около»

Фото: «ПермьКонцерт»

С 20 по 26 февраля в течение масленичной недели состоится фестиваль искусств «Вокруг да около» (6+). Ежедневно будут проходить концерты артистов и коллективов МАУК «ПермьКонцерт»: ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка», ансамбля песни и танца «Ромэн», камерного оркестра «Орфей», ансамбля «Ба-Ба-Ту», ансамбля «Воскресение», фолк-проекта «Варья», певца Владимира Печенкина и балалаечника Андрея Кирякова.

Главной фестивальной площадкой станет новое культурное пространство «Дом писателя» по ул. Сибирской, 30. Это здание - пристрой к Дому чекиста, которое недавно было передано «ПермьКонцерту». И в понедельник, 20 февраля, пермяки с 18.00 до 20.00 смогут побывать там и самостоятельно познакомиться с легендарным местом, где работали известные писатели Перми – Виктор Астафьев, Владимир Радкевич, Лев Кузьмин. Вход свободный. А экскурсии, на которых можно будет узнать об истории здания, будут проходить ежедневно с 21 по 25 февраля в 18.00.

Также во время фестивальной недели пройдут музыкально-поэтические вечера, созданные совместно с пермскими поэтами и писателями. В программе заявлены Алексей Мальцев, Галина Шестакова, Олег Черняк, Анастасия Бердинских.