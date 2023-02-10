Более 77 миллионов выплатили оштрафованные пермяки за «пьяную» езду

Задержанных пьяных водителей стало меньше, но они по-прежнему есть. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 2022 году пермяки выплатили более 77 миллионов рублей за управление авто в пьяном виде. Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, в прошлом году на исполнении находилось более 7 тысяч исполнительных производств, что на 5% меньше, чем в 2021-м (83 миллиона и около 7,5 тысяч исполнительных производств). Свыше 4 тысяч из них было прекращено в течение года.

- Тенденция к снижению поступления исполнительных производств данной категории наблюдается уже второй год подряд, - прокомментировали в пресс-службе.

Оштрафованные водители не всегда выплачивали штраф вовремя. Так, у 311 должника взыскали имущество на общую сумму более 23 млн рублей. Временно ограничили выезд из страны свыше 1,5 тыс. водителям.

Сотрудники ГУФССП России по Пермскому краю предупреждают: совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения признается отягчающим ответственность обстоятельством.

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