4 марта в Перми пройдет лыжный спринт «Ёлки. Пермский период»

Фото: Виталия Кокшарова.

4 марта в саду имени 250-летия города Перми пройдут краевые соревнования по лыжному спринту. Лыжники могут выбрать для себя комфортную дистанцию – 800 м; 1,2 или 1,6 км, а также попробовать силы в смешанной эстафете – 4 человека по 1,2 км (2 женщины и 2 мужчин 2001 года рождения и старше). На финише каждого отметят сувенирной медалью. У победителей и призеров в возрастных группах награды будут посерьезнее – медаль и диплом, у команд-победителей и призеров в эстафете - кубки, медали и дипломы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на соревнования по лыжному спринту «Ёлки. Пермский период» приглашают мужчин и женщин пяти возрастных категорий: 2009 г.р. и младше, 2008-2007 г.р., 2006-2005 г.р., 2004-2003 г.р., 2002 г.р. и старше. Регистрация участников проходит на сайте «Умный спорт». Оплата регистрационного взноса (для участников 2002 год рождения и старше) проводится там же. Важная информация: регистрация заканчивается строго 3 марта и в день мероприятия не проводится.

Для получения более подробной информации следует обращаться в спортивную школу олимпийского резерва «Летающий лыжник»: Пермь, бульвар Гагарина, 28; телефон: 20-77-100; электронная почта: gcon170@mail.ru.

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