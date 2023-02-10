11 февраля в Перми ограничат движение по Глеба Успенского

Проезд по Глеба Успенского закроют из-за ремонта теплосети. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермские тепловые сети приступили к ремонту участка теплосети на улице Глеба Успенского Свердловского района Перми. Это необходимо для надежного теплоснабжения жителей, сообщили в Пермском филиале компании «Т Плюс». На время ремонта возможно снижение параметров подачи тепла.

Из-за ремонтных работ с 00.00 11 февраля до 07.00 13-го будет закрыт проезд по улице Глеба Успенского - от Краснофлотской до Куйбышева. Водителей просят заранее планировать маршрут и обращать внимание на дорожные знаки в зоне ремонта.

Фото: Т Плюс Пермь.

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