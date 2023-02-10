В Перми на 18 городских маршрутах появятся мобильные кондукторы

Мобильные кондукторы помогут пассажирам оплатить проезд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 апреля в общественном транспорте Перми начнут работать мобильные агенты по сбору оплаты проезда. Новшество планируют протестировать на 9 автобусных и 9 трамвайных маршрутах. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на рабочую группу Пермской гордумы.

Ключевые показатели работы агентов - ежедневное и месячное снижение средней доли «зайцев», а также минимизировать снижение дохода от иных способов оплаты. Итоги эксперимента подведут в августе.

Уточним, ранее городские чиновники предложили привлекать специалистов, которые по договору с «Гортрансом», будут собирать плату за проезд на некоторых маршрутах в отдельные часы. Мобильные кондукторы будут работать на тех маршрутах, где чаще всего ездят «зайцы» - сотрудники помогут с оплатой тем, у кого возникли проблемы.

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