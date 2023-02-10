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НовостиОбщество10 февраля 2023 13:01

11 февраля в Перми из-за «Лыжни России» перекроют несколько улиц

Ограничение будет с 8 до 16 часов
Екатерина Яганова
"Лыжня России" пройдет 11 февраля.

"Лыжня России" пройдет 11 февраля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 февраля в Перми пройдет массовая гонка «Лыжня России». Из-за этого изменится схема дорожного движения. Так, с 8 до 16 часов будет временно перекрыто движение для всего транспорта по улице Спортивной – от Пановой до территории базы «Пермские медведи», а по улице Пановой – от Лядовской до остановки «Центральная усадьба» будет ходить только общественный транспорт, а машинам проезд запретят.

При этом, по информации министерства физкультуры и спорта Пермского края, 11 февраля увеличится количество автобусов 26-го маршрута, следующего из микрорайона Центральная усадьба по улице Ушинского в микрорайон Крольчатник. С расписанием можно ознакомиться на сайте Пермского транспорта.

Ввиду временных ограничений, автомобилистов просят быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда.

Фото: министерство физкультуры и спорта Пермского края.

Фото: министерство физкультуры и спорта Пермского края.

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