11 февраля в Перми из-за «Лыжни России» перекроют несколько улиц

"Лыжня России" пройдет 11 февраля.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
11 февраля в Перми пройдет массовая гонка «Лыжня России». Из-за этого изменится схема дорожного движения. Так, с 8 до 16 часов будет временно перекрыто движение для всего транспорта по улице Спортивной – от Пановой до территории базы «Пермские медведи», а по улице Пановой – от Лядовской до остановки «Центральная усадьба» будет ходить только общественный транспорт, а машинам проезд запретят.
При этом, по информации министерства физкультуры и спорта Пермского края, 11 февраля увеличится количество автобусов 26-го маршрута, следующего из микрорайона Центральная усадьба по улице Ушинского в микрорайон Крольчатник. С расписанием можно ознакомиться на сайте Пермского транспорта.
Ввиду временных ограничений, автомобилистов просят быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда.
Фото: министерство физкультуры и спорта Пермского края.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru