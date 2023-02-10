Историческое здание хлебозавода в Перми выкупили почти за 39 миллионов

Фото: ПО "Первый хлеб".

В администрации Перми подвели итоги конкурса по продаже здания бывшего хлебозавода №1, что на Окулова, 73а. Он проходил на электронной площадке «Сбербанк-АСТ». Согласно данным желающих приобрести историческое здание почти не было – поступила лишь одна заявка от пермского бизнесмена Всеволода Юшкова, который предложил за объект 38,7 миллионов рублей. Уточним, стартовая цена лота была 28 миллионов.

Напомним, 5-этажное здание бывшего хлебозавода считается объектом культурного наследия регионального значения. И первым делом Юшкову нужно его отреставрировать – таковым было обязательное условие продажи здания. Из конкурсной документации известно, что в течение трех лет на объекте нужно восстановить фасады здания, заменить окна и двери, отремонтировать помещения, провести монтаж внутренних инженерных сетей, оборудования производственного корпуса и ректификационной башни.

Остальное имущество бывшего предприятия - здания проходной и киоска, а также крупный земельный участок с десятью постройками, расположенный за зданием хлебозавода, - будет реализовано через аукционы. Его разделят еще на три лота. Кстати, земельный участок планируют продать под комплексную застройку, где будет жилье, апартаменты, торговые объекты и офисы.

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