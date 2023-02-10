В Березниках за гибель девочки водителя бетономешалки осудили на 2 года 9 месяцев

Водитель бетономешалки не заметил подростка с велосипедом. Фото: perm.sledcom.ru.

В Березниках осудили 28-летнего водителя бетономешалки, который сбил насмерть 13-летнюю девочку с велосипедом. Как сообщили в пресс-службе краевого Следкома, собранные следственными органами СУ СК России по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении березниковца. Мужчину признали виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, 5 августа 2022 года КамАЗ-53229 выезжал со строительной площадки. В это время по тротуару, обозначенному дорожным знаком «Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения», на велосипеде ехала 13-летняя девочка.

Водитель, нарушив Правила дорожного движения и не убедившись, что поблизости нет пешеходов, стал совершать маневр, в результате которого наехал на подростка. От полученных травм она скончалась на месте.

Суд приговорил березниковца к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также его на 2,5 года лишили права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами.

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