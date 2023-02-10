Т Плюс» подключила к теплу новую краевую музыкальную школу в Перми

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» обеспечил подключение к теплоснабжению нового здания краевой музыкальной школы с пансионом в Дзержинском районе города Перми. Присоединённая тепловая нагрузка составляет 2,213 Гкал/ч. Школа рассчитана на 350 учащихся, здесь могут проживать до 100 учеников из муниципалитетов. Площадь 4-хэтажного зданиясоставляет17,4 тыс. кв. метров.

Для подачи тепла и горячей воды в региональную музыкальную школу построено 340 метров тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Оперативные действия энергетиков «Т Плюс» позволили продолжить возведение социального объекта по графику и вести отделочные работы. Таким образом, обеспечено перспективное развитие образовательной инфраструктуры в Прикамье.

За 12 месяцев 2022 года Пермский филиал ПАО «Т Плюс» подключил к централизованной системе теплоснабжения новые объекты общей мощностью 77,2Гкал/час. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 36,5% (без учета промышленного парового потребителя). Всего обеспечен запуск тепла для 82зданий и сооружений различного профиля (в том числе,+7 (342) 243-61-45 15 объектов социальной сферы) в Перми, Краснокамске, Березниках и поселении Кондратово.

В краевой столице энергокомпания подключила к теплу корпус психоневрологического диспансера в Свердловском районе, здание пристройки гимназии № 17, новое общежитие краевого авиатехникума, административного корпуса инфекционной больницы, а также производственных площадей крупнейшего городского банного комплекса.

«Для упрощения процедуры по подключению к системе теплоснабжения и повышения доступности инфраструктуры для девелоперов в «Т Плюс» работает «единое окно» – https://teplo.tplusgroup.ru/landing/. Здесь представители строительных компаний могут подать заявку на подключение онлайн через специальный интерфейс. Сервис доступен для юридических и физических лиц, а также промышленных потребителей. Также появилась возможность запросить через портал подключений технические условия на подключение и информацию о возможности подключения», – отмечает начальник управления коммерции и развития теплового рынка Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Алексей Шатунов.