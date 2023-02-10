Мэрия Перми добивается самостоятельности в утверждении тарифов на проезд

И вновь поднимается вопрос о повышении оплаты за проезд. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чиновники из городской администрации вышли в думу с инициативой передать им полномочия по утверждению тарифов на проезд в общественном транспорте. При этом народных избранников заверили, что повышать оплату будут в разумных рамках. Кстати, если мэрии удастся договориться, то она сможет без дополнительных согласований поднять проезд с 33 рублей за одну поездку до экономически обоснованных 35. При этом у народных избранников сохранится право утверждать стоимость проездных. Депутаты, как сообщает «Коммерсант Прикамье», считают, что законодательству такая инициатива не противоречит, но требует серьезного обсуждения. Инициативу рассмотрят на февральском пленарном заседании думы.

Уточним, проект изменения порядка в утверждении транспортных тарифов внес в гордуму глава города Алексей Дёмкин. В пресс-службе мэрии подтвердили, что указанные изменения направлены на передачу от думы в администрацию полномочий по утверждению ЭОТ, чтобы власти города сами индексировали тариф по утвержденной формуле с учетом экономических показателей. Так, например, сейчас определяют размер оплаты за парковочные места.

- Этот вопрос перейдет из политических в разряд сугубо хозяйственных, - отметили в мэрии.

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