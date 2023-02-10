Фото: Пресс-служба ПГНИУ.

В предстоящие выходные, 11 и 12 февраля, в Перми состоится очередной тур Студенческой лиги РЖД, который проходи в сезоне 2022-2023 годов род эгидой АСБ (Ассоциация студенческого баскетбола).

В Перми пройдет четыре матча с участием БК «Универ» (Пермский госуниверситет), «Иркут-ИГУ» (Иркутский госуниверситет), МГТУ им. Носова (Магнитогорский государственный технический университет) и «ДНР-ДОННУЭТ» (Донецкий национальный университет экономики).

Команды из Донецка проводит свой первый в системе Всероссийских студенческих баскетбольных соревнований.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ (0+)

11 февраля

БК «Универ» – «ДНР-ДОННУЭТ» (начало в 17:00)

МГТУ им. Носова – «Иркут-ИГУ» (начало в 19:00)

12 февраля

МГТУ им. Носова – «ДНР-ДОННУЭТ» (начало в 10:00)

БК «Универ» - «Иркут-ИГУ» (начало в 12:00)

Все матчи состоятся в ДС «Красава» (пос. Кондратово, ул. Карла Маркса, 1в). Вход свободный.

Доехать до места соревнований можно на автобусе маршрута №106 (ост. «Садовое кольцо»).

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