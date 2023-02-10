В филиале «Азот» открылось новое здание лаборатории

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» открылось новое здание лаборатории, которое объединило под одной крышей все подразделения отдела технического контроля (ОТК). На открытии присутствовал директор филиала «Азот» Андрей Семенюк.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Отдел технического контроля на «Азоте» —особенное подразделение. Он занимается контролем качества отгружаемой потребителю готовой продукции филиала, входным контролем сырья и материалов и проведением сложных, длительных аналитических испытаний. В работе сотрудники осваивают прогрессивные методики выполнения измерений и технологии, осуществляют входной контроль на соответствие техническим характеристикам, установленным в Компании. Надеюсь, что коллектив оценил уже комфортные условия труда и будет и дальше стремиться работать на благо «Уралхима».

Корпус отремонтирован и адаптирован под работу лабораторий. Заменены системы вентиляции, отопления и электроснабжения. Смонтирована новая система кондиционирования. Установлены современные стеклопакеты, наливные полы, новые потолки, душевые и санузлы. Для внешней отделки помещений в лабораториях использована белая и синяя плитка, в кабинетах — светлая штукатурка. В комнате приема пищи установлен новый кухонный гарнитур. Специально для ОТК также изготовлена новая лабораторная мебельс учетом проекта помещений и рабочих потребностей сотрудников.

Ольга Миллер, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по качеству:

Благодаря переезду в новый корпус мы объединили несколько лабораторий в одном месте и аккумулировали их работу. В здании выделены отдельные кабинеты с персональными компьютерами для инженеров и отдельная весовая, где можно поддерживать оптимальные условия для приборов. Есть и отдельное просторное помещение для препараторов. У нас также появилась возможность более компактно использовать оборудование. Например, раньше для работы требовалось два фотоколориметра (КФК), по одному на каждый этаж. А теперь можно спокойно пользоваться вместо двух аппаратов одним.

Наша справка

В январе 2023 года ОТК «Азота» исполнилось 36 лет. До 1987 года цеховые лаборатории входили в состав технологических подразделений и контролирование качества было в руках начальников цехов. Централизация лабораторий позволила привести к независимости аналитический контроль. В мае 2010 года в состав ЦОТК вошла центральная заводская лаборатория, которая занималась научными исследованиями по разработке новых видов продуктов и обследованиями действующих производств, повышая качество выпускаемой продукции. В 2014 году ЦОТК разделилось на два подразделения —отдел технического контроля (ОТК) и производственную лабораторию (ПЛ).