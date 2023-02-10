Новый функционал для пассажиров, оплачивающих проезд банковской картой Сбера

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Сбербанк реализовал пуш-уведомления для пользователей банковских карт Сбера при неуспешных списаниях оплаты в транспорте. Данный функционал позволит оперативно выводить карту из транспортного стоп-листа и совершать дальнейшие поездки с комфортом.

При неуспешном списании денежных средств с банковской карты, на телефон придет пуш-уведомление следующего содержания: Поездка не оплачена. С карты **** не списана плата за проезд в транспорте. Чтобы избежать ограничений при оплате следующих поездок, пополните баланс карты и погасите возникшую задолженность. В сообщении так же будет ссылка «как это сделать», которая будет вести на сайт Сбербанка https://www.sberbank.ru/ru/person/payments/stop_list

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Статистика транспортных проектов, реализуемых в Пермском крае Сбербанком в последние 3 года, показывает, что жителям края действительно удобно при покупке билета в общественном транспорте пользоваться именно банковской картой или смартфоном. Уверена, что данный функционал будет удобен для пермских пассажиров и сделает их поездки еще комфортнее.»