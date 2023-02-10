Азбука предпринимателя: Отраслевые решения для бизнеса

Фото: Сбер

Ритм современной жизни диктует свои условия и для ведения бизнеса. Время и удобство стали важной составляющей, которая помогает ему развиваться и приносить доход. Для этого компании и предприятия начинают оцифровывать бизнес-процессы, что сказывается как на производительности труда сотрудников, так и на взаимодействии с клиентами.

Сбер первым на рынке предлагает бизнесу Отраслевые решения — специализированный инструмент, точечно учитывающий нюансы отраслей и предназначенный для упрощения рутинных задач в бизнес-процессах предпринимателей.

Всего банк предлагает шесть отраслевых решений, которые доступны юридическим лицам по всей стране для отраслей недвижимости, ЖКХ, оптовой и розничной торговли, сферы услуг и транспорта. Наборы сервисов для этих отраслей подобраны с учётом специфики ведения и управления бизнесом и доступны клиентам Сбера бесплатно.

Самым популярным для предпринимателей Пермского края стало решение «Розничная торговля» – в 4 квартале 2022 года к нему подключились почти 300 предпринимателей в Пермском крае.

Пермский предприниматель Александр Штромбергер, занимающийся розничной торговлей запчастями подключил ОТР розничная торговля. Мы узнал его мнение об этом продукте:

«Я начал пользоваться данным продуктом Сбера совсем недавно, но уже успел увидеть пользу для своего бизнеса: я наконец-то достоверно, а не только по наблюдениям продавцов увидел, кто покупает у нас товары – аналитика показывает так называемый «портрет покупателя», также она выдает, уровень общих затрат, а также расходов на запчасти для тех клиентов, которые совершали покупки у нас в магазине. С его помощью я могу сравнить себя с конкурентами, получить данные о выручке, среднему чеку и количестве покупок, а также о том возвращаются ли покупатели к нам, что позволит проанализировать слабые места и поработать над ними. Уверен, в итоге это положительно скажется на финансовых показателях моего магазина.

Для покупателей это совершенно безвредно – ведь вся аналитика обезличена, а для меня удобно – она представлена в виде дашбордов и собирается полностью автоматически.»

С любым из сервисов Отраслевых решений предприниматели не только проведут цифровую трансформацию своей компании, но и смогут создать бизнес-модель, которая будет успешна и эффективна в современных условиях.