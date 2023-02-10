Продажи автокредитов в Прикамье за год выросли в полтора раза

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По прогнозам экспертов банка, в феврале на фоне дальнейшей адаптации рынка к новым условиям активность заемщиков продолжит расти.

Январские объемы выдач автокредитов также в полтора раза превысили результаты продаж декабря-2022. Средний чек одного автокредита за год при этом снизился на 13% и составляет сейчас чуть более 1 млн рублей.

Совокупно все российские банки, по оценкам ВТБ, в первый месяц 2023 года выдали физлицам на покупку транспортных средств как минимум 75 млрд рублей. Это на 6% превышает итоги декабря 2022 года. ВТБ в январе провел в сегменте автокредитования в целом по стране около 5,7 тысячи сделок - на треть больше, чем годом ранее. Общий объем выдач составил порядка 6,9 млрд рублей, что оказалось на 6% выше итогов первого месяца 2022 года и сопоставимо с январем 2021-го. Средний чек одного автокредита достиг около 1,2 млн рублей, за год снизившись на 18%.

Лидерами по объему выданных средств в январе традиционно стали Московский регион (1,6 млрд рублей), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 643 млн). На третьем месте расположилась Республика Татарстан, где банк оформил автокредитов более чем на 335 млн рублей.

«Существенное влияние на рынок продолжает оказывать перезапущенная льготная госпрограмма. В январе мы проводили по ней каждую четвертую сделку в целом по стране. Это особенно актуально для Прикамья, поскольку наш регион входит в числе лидеров по объемам выдач льготных автокредитов, - сообщил управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников. – В 2023-м во многом за счет госпрограммы мы рассчитываем на рост продаж новых автомобилей примерно на 6% по сравнению с прошлым годом. Ожидаем, что в целом по стране будет реализовано порядка 700 тысяч новых машин».

Около 60% в структуре продаж сегодня занимают транспортные средства из России и Китая. Среди отечественных марок лидерство неуклонно удерживает Lada - ее доля в выдачах составила 40%. Среди авто из Китая наибольшей популярностью у заемщиков пользовались Haval. По оценке экспертов ВТБ, при благоприятной макроэкономической ситуации выдачи автокредитов в целом за год могут значительно превысить результат 2022 года. Среди потенциальных факторов роста - развитие параллельного импорта, расширение присутствия марок из Китая и приход новых брендов, наращивание производства отечественных машин и реализация госпрограммы.