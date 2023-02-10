В Перми показали, как выглядит выпущенная в честь 300-летия города банкнота

Фото: Telegram-канал Алексея Демкина

В Перми выпустили коллекционную банкноту к 300-летнему юбилею города. Об этом рассказал мэр Алексей Демкин в своих соцсетях.

Банкноты напечатаны на пермском предприятии «Гознак». Она сделана по уникальной технологии. На купюре есть водяные знаки и люминесценция. Также она имеет серьезный защитный комплекс, в частности защитный элемент MVC. Он выполнен в виде крыльев деревянного бога, которые под разным углом меняют цвет.

Фото: Telegram-канал Алексея Демкина

На самой купюре изображены самые узнаваемые символы города. Среди них Пермский звериный стиль, Дом Мешкова, памятник основателю города Василию Татищеву, «Сибирская застава», колесо обозрения и ротонда на набережной.

Банкноты будут вручать на официальных юбилейных мероприятиях в качестве сувениров.

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