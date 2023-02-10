В выходные в Пермском крае ожидается снег, но без морозов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я» рассказали, что в эти выходные морозы исключены. При этом из-за ветра ощущаемая температура будет ниже на 3-5 градусов.

В субботу, 11 февраля, облачно, местами пройдет небольшой снег. Ночью температура воздуха составит -11…-6 градусов, а днем -9…-4. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В воскресенье, 12 февраля, ситуация с осадками и ветром не изменится, но будет немного холоднее. Ночью -13…-8 градусов, днем -10…-5.

По предварительным данным, основная доля осадков придется в ночь на понедельник.

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