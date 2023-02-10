В СВО погиб 26-летний мобилизованный из Добрянки

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В ходе спецоперации на Украине погиб 26-летний Николай Шерстобитов из Добрянки. Информацию подтвердили в местном военкомате.

Мужчина был мобилизован в сентябре прошлого года. Он служил в сухопутных войсках. Погиб 4 февраля. В ближайшие дни его привезут в родной город. Отмечается, что это первый погибший мобилизованный из Добрянского городского округа.

У него остались жена и 6-летняя дочка.

Ранее мы сообщали, что в ходе спецоперации погиб 42-летний подполковник, командир мотострелкового батальона Андрей Кокшин из Лысьвы.

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