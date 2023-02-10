В Лысьве представили новый герб города

Фото: telegram-канал «На местах»

В Лысьве утвердили новый герб. Об этом сообщается в telegram-канале представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах».

Теперь на гербе под короной появились геральдические молоты. Обновление связано с присвоением Лысьве почетного звания «Город трудовой доблести». Изменения в Положение о гербе муниципального образования «Лысьвенский городской округ» приняты 9 февраля на заседании местной Думы.

Напомним, что о присвоении Лысьве почетного звания стало известно в сентябре 2021 года. Также «Городом трудовой доблести» стала Пермь. Звание присваивается российским городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

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