В ходе спецоперации погиб 42-летний подполковник из Лысьвы

Фото: сообщество ветеранов боевых действий и военной службы Лысьвы

В ходе спецоперации на Украине погиб 42-летний лысьвенец, подполковник Андрей Кокшин. Об этом сообщили в сообществе ветеранов боевых действий и военной службы Лысьвы со ссылкой на местный военкомат.

Андрей Кокшин был командиром мотострелкового батальона. Он погиб 30 января. Его похороны состоятся в Чайковском.

«Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о гибели на СВО 27-летнего Владислава Еремеева из Кунгура. Сердце бойца перестало биться в середине января.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65