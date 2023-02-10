Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 февраля 2023 3:49

В ходе спецоперации погиб 42-летний подполковник из Лысьвы

Трагическую новость сообщили спустя неделю после случившегося
Лела Минадзе
Фото: сообщество ветеранов боевых действий и военной службы Лысьвы

Фото: сообщество ветеранов боевых действий и военной службы Лысьвы

В ходе спецоперации на Украине погиб 42-летний лысьвенец, подполковник Андрей Кокшин. Об этом сообщили в сообществе ветеранов боевых действий и военной службы Лысьвы со ссылкой на местный военкомат.

Андрей Кокшин был командиром мотострелкового батальона. Он погиб 30 января. Его похороны состоятся в Чайковском.

«Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о гибели на СВО 27-летнего Владислава Еремеева из Кунгура. Сердце бойца перестало биться в середине января.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65