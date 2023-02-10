В ходе спецоперации погиб 42-летний подполковник из Лысьвы

Фото: сообщество ветеранов боевых действий и военной службы Лысьвы
В ходе спецоперации на Украине погиб 42-летний лысьвенец, подполковник Андрей Кокшин. Об этом сообщили в сообществе ветеранов боевых действий и военной службы Лысьвы со ссылкой на местный военкомат.
Андрей Кокшин был командиром мотострелкового батальона. Он погиб 30 января. Его похороны состоятся в Чайковском.
«Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно о гибели на СВО 27-летнего Владислава Еремеева из Кунгура. Сердце бойца перестало биться в середине января.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65