Фото: Яндекс Пробки.

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 10 февраля 2023 года к 08:00 пробки в 9 баллов отмечаются в Мотовилихе: на ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Фокинской, на огромном участке ул. Соликамской от Чапаевского до ТЦ «Дома Дом» в направлении от КамГЭС.

Начинают формироваться заторы на подъездах к пл. Восстания со стороны ул. Мостовой и ул. Соликамской, на кольце и далее по ул. Славянова вплоть до ул. Пролетарской.

В Индустриальном районе ДТП в правом ряду ул. Леонова ближе к перекрестку с ул. Геологов. Здесь начинает скапливаться транспорт. Медленное движение транспорта на ш. Космонавтов от ул. Голева к ул. Плеханова.

В Ленинском районе обратите внимание на затруднениях в движении к Коммунальному мосту на ул. Попова от ул. Пушкина. Первые заторы появились на перекрестке ул. Куйбышева и ул. Революции, Компросе от ул. Тимирязева до ул. Революции.

В Свердловском пробка в 6 баллов появилась на ул. Героев Хасана в районе кольца у «Велты» от ТЦ «»Шоколад.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» к 08:00 оценивает уже в 5 баллов. Следите за затруднениями в движении в онлайн-режиме.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС больших затруднений в движении нет.

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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