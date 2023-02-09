За кражу 13 миллионов директору пермской строительной фирмы дали 4 года условно

Фото: архив "КП".

В Косинском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении директора крупной строительной организации. Его признали виновным в «мошенничестве, совершенном в особо крупном размере с использованием служебного положения».

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, с сентября 2013 года по август 2016-го мужчина, будучи директором фирмы, подделывал документы о якобы выполненном муниципальном задании – строительство объекта в селе Коса, которое оценивалось около 13 миллионов рублей. Хотя достоверно знал, что работы не сделаны. Кроме того, он и не планировал ими заниматься.

Чтобы получить оплату «возведенного объекта» в полном объеме, он ввел в заблуждение главу Косинского района, который подмахнул все необходимые бумаги.

Вразумило зарвавшегося директора строительной фирмы только уголовное дело. В ходе его рассмотрения он вернул в бюджет похищенные обманом деньги. А суд с учетом позиции гособвинителя приговорил его к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

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