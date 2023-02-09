Японский бренд Uniqlo вывез оборудование из пермского ТРЦ

Фото: uniqlo.com.

Японский бренд одежды Uniqlo расторг договор аренды с пермским торгово-развлекательным центром «Планеты», что находится в Перми на шоссе Космонавтов, 162б.

Как сообщает Business Class со ссылкой на сотрудников ТРЦ, компания уже освободила площадку - вывезла оборудование. Что касается новых арендаторов этих площадей, то информации о них пока нет.

Напомним, Uniqlo в ТРЦ «Планета» был первым магазином японского бренда в Перми. Он открылся в сентябре 2021 года, а закрылся в марте 2022-го вместе с другими магазинами в разных городах России из-за спецоперации на Украине. Хотя на тот момент уже заключил договор аренды на открытие второй точки еще в одном пермском ТЦ - «iMall Эспланада».

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