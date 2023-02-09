Студенты ПГНИУ создали сайт с архивными фотографиями Перми

Фото: t.me/permuniversit.

Студенты Пермского университета помогают сохранить культурное наследие Перми. В год 300-летия любимого города четверокурсники мехмата Дарья Кухар, Владислав Наумов, Алексей Николаев, Степан и Данил Филипповы совместно с Госинспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края реализуют проект по поддержке старинных зданий Перми.

Так, студенты создали сайт, где историю Перми жителям и гостям города рассказывает аудиогид через архивные фото и видео-сообщения.

На втором этапе проекта на памятниках архитектуры появятся QR-коды с исторической справкой, аудиогидом и видеофильмом. Каждый пользователь сможет поддержать объект культурного наследия финансово - через свой банк или СБП, сообщают соцсети ПГНИУ.

- Все переводы будут зафиксированы чеками. Данные о платеже можно будет опубликовать в соцсетях и предложить знакомым присоединиться к софинансированию восстановления памятников архитектуры, – рассказал исполнительный директор Ckassa Андрей Рычков.

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